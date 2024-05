312 instytucji weźmie udział w jubileuszowej 20. edycji Nocy Muzeów w Warszawie. Pięćdziesiąt z nich zaprasza w swoje progi po raz pierwszy. Będzie w czym wybierać, bo muzea przygotowały ponad 300 wydarzeń.

/ Urząd Miasta Warszawy / Materiały prasowe

Przed Pałacem Młodzieży od strony ul. Świętokrzyskiej stanie pawilon z interaktywną instalacją. Własny kolaż z obrazów i zdjęć będzie można wydrukować jako pocztówkę.

Najpopularniejszy ostatnio spacer odbywa się po nowej przeprawie ze Śródmieścia na Pragę (lub na odwrót). Po zejściu z mostu z propozycjami czekać będą galerie i Muzeum Warszawskiej Pragi czy wystawa o saunowaniu przy Centrum Kreatywności Targowa.

Spacer można też zacząć w Teatrze Ateneum, który w wydarzeniu bierze udział pierwszy raz, a w nim wystawa poświęcona Gustawowi Holoubkowi we wnętrzu w stylistyce art deco.

Wiele instytucji przygotowało trasy związane z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Dom Spotkań z Historią zaprasza do PAST-y przy ul. Zielnej, można zwiedzić miejsce zaciętych walk powstańczych.

To zaledwie kilka z ponad trzystu propozycji:

Dom Kultury Stare Babice zaprasza w 101 rocznicę uruchomiania największej polsko-amerykańskiej inwestycji radiokomunikacyjnej okresu II RP - Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. O każdej pełnej godzinie: 17.00, 18.00, 19.00 i 20.00 rozpocznie się spacer wraz z przewodnikiem, który opowie historię tego zabytku techniki (dziś malownicze ruiny w Lesie Bemowskim). Każdy spacer potrwa około 2 h (4 km). Organizator zaleca wzięcie własnych latarek.

W Galerii Przeciąg zaplanowano interaktywną wystawę pod tytułem "ART HERE, ART NOW", w ramach którego dzieła sztuki będą tworzone przez zaproszonych artystów bezpośrednio przed publicznością. Koncepcja zakłada pełne zanurzenie gości w procesie twórczym. Wszystkie stworzone dzieła zostaną natychmiast umieszczone na ścianach przestrzeni. W wydarzeniu weźmie udział 5 autorów malujących na zmianę (każdy przez około godzinę), a przestrzeń i materiały artystyczne zostaną zapewnione publiczności, aby mogli dołączyć do procesu twórczego na warsztacie.

/ Urząd Miasta Warszawa / Materiały prasowe

Aeroklub Warszawski zaprezentuje samoloty, szybowce oraz modele. Przedstawiciele sekcji specjalnościowych chętnie opowiedzą o lotniczym życiu, statkach powietrznych, pasji latania czy konstruowania modeli samolotów. Można będzie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, a także obserwować startujące i lądujące na lotnisku samoloty oraz szybowce. Goście zwiedzą hangar samolotowy i szybowcowy a także zobaczą statki powietrzne od środka.

Teatr Lalek Guliwer zaprasza na spacer. Twórcy z pracowni plastycznej pokażą, jak działają lalki i co zrobić, żeby lalka ożyła. Otworzą też maszynerię sceny! Ostatnim przystankiem tej podróży będzie wejście do aktorskich garderób, gdzie uczestnicy przygotują sceniczny make-up.

Muzeum Kowalstwa zaprasza wszystkich, małych i dużych, do spróbowania swoich sił przy kowadle z żelazem rozgrzanym do ponad 1000 stop. Celsjusza, pracując młotem kowalskim przy kowadle. Dodatkowo będzie można poczuć się jak prawdziwy spawacz łącząc metal za pomocą technik MIGMAG w łuku spawalniczym o temperaturze blisko czterech tysięcy stopni.

Noc Muzeów będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z pracą Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego od zaplecza. Zwiedzający zostaną zabrani na spacer po digitalizacji, gdzie zobaczą, jak przebiega proces prac nad cyfryzacją i rekonstrukcją filmów, na czym polega technologia dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i zobaczą retro filmy krótkometrażowe - gratka dla dzieci i dorosłych. Będą też pokazy filmów w kinie plenerowym.