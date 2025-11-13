Komisja Europejska wszczęła w czwartek postępowanie antymonopolowe mające ocenić, czy Red Bull bezprawnie ogranicza konkurencję w sektorze napojów energetyzujących. Stanowiłoby to naruszenie przepisów UE zabraniających nadużywania pozycji dominującej na rynku. "Chcemy sprawdzić, czy praktyki te mogą powodować utrzymywanie wysokich cen i ograniczać wybór napojów energetyzujących dla konsumentów" - wyjaśniła unijna komisarz Teresa Ribera.
- Komisja Europejska podejrzewa, że Red Bull stosował strategię mającą na celu ograniczenie konkurencji na rynku napojów energetycznych.
- Firma miała oferować sprzedawcom zachęty, by ci ograniczali sprzedaż konkurencyjnych produktów.
- Jeśli zarzuty się potwierdzą, Red Bull może zapłacić karę sięgającą nawet 10 proc. rocznych przychodów firmy.
W czwartkowym komunikacie Komisja Europejska przekazała, że ma informacje wskazujące na to, że austriacka firma, producent Red Bulla, mogła opracować strategię dla całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu ograniczenia konkurencji ze strony innych napojów energetyzujących o pojemności większej niż 250 ml, sprzedawanych w miejscach takich jak supermarkety czy sklepy na stacjach benzynowych.
Strategia ta miała polegać na przyznawaniu sprzedawcom detalicznym zachęt finansowych i niefinansowych w celu zaprzestania sprzedaży lub ograniczania ekspozycji konkurencyjnych napojów energetyzujących o pojemności większej niż 250 ml oraz na nadużywaniu swojej pozycji wobec sprzedawców detalicznych w celu skłaniania ich do zaprzestania sprzedaży lub ograniczenia oferty konkurencyjnych produktów.
"Strategia Red Bulla była, jak się przypuszcza, skierowana w szczególności przeciw napojom energetyzującym sprzedawanym przez jego najbliższego konkurenta" - oświadczyła Komisja w komunikacie. KE podejrzewa, że firma Red Bull wdrożyła tę strategię co najmniej w Holandii.
Chcemy sprawdzić, czy praktyki te mogą powodować utrzymywanie wysokich cen i ograniczać wybór napojów energetyzujących dla konsumentów. Dochodzenie to jest częścią nieustannych wysiłków Komisji na rzecz egzekwowania zasad konkurencji w łańcuchu dostaw żywności z korzyścią dla europejskich konsumentów - oświadczyła Teresa Ribera, unijna komisarz ds. konkurencji.
Złamanie przez jakąś firmę unijnych przepisów antymonopolowych może skutkować nałożeniem na nią kary sięgającej do 10 proc. jej rocznych przychodów ze sprzedaży.