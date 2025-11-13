Komisja Europejska wszczęła w czwartek postępowanie antymonopolowe mające ocenić, czy Red Bull bezprawnie ogranicza konkurencję w sektorze napojów energetyzujących. Stanowiłoby to naruszenie przepisów UE zabraniających nadużywania pozycji dominującej na rynku. "Chcemy sprawdzić, czy praktyki te mogą powodować utrzymywanie wysokich cen i ograniczać wybór napojów energetyzujących dla konsumentów" - wyjaśniła unijna komisarz Teresa Ribera.

„Strategia Red Bulla była, jak się przypuszcza, skierowana w szczególności przeciw napojom energetyzującym sprzedawanym przez jego najbliższego konkurenta” – oświadczyła KE w komunikacie. / Shutterstock

Komisja Europejska podejrzewa, że Red Bull stosował strategię mającą na celu ograniczenie konkurencji na rynku napojów energetycznych.

Firma miała oferować sprzedawcom zachęty, by ci ograniczali sprzedaż konkurencyjnych produktów.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, Red Bull może zapłacić karę sięgającą nawet 10 proc. rocznych przychodów firmy.

W czwartkowym komunikacie Komisja Europejska przekazała, że ma informacje wskazujące na to, że austriacka firma, producent Red Bulla, mogła opracować strategię dla całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu ograniczenia konkurencji ze strony innych napojów energetyzujących o pojemności większej niż 250 ml, sprzedawanych w miejscach takich jak supermarkety czy sklepy na stacjach benzynowych.

Strategia ta miała polegać na przyznawaniu sprzedawcom detalicznym zachęt finansowych i niefinansowych w celu zaprzestania sprzedaży lub ograniczania ekspozycji konkurencyjnych napojów energetyzujących o pojemności większej niż 250 ml oraz na nadużywaniu swojej pozycji wobec sprzedawców detalicznych w celu skłaniania ich do zaprzestania sprzedaży lub ograniczenia oferty konkurencyjnych produktów.

"Strategia Red Bulla była, jak się przypuszcza, skierowana w szczególności przeciw napojom energetyzującym sprzedawanym przez jego najbliższego konkurenta" - oświadczyła Komisja w komunikacie. KE podejrzewa, że firma Red Bull wdrożyła tę strategię co najmniej w Holandii.

Chcemy sprawdzić, czy praktyki te mogą powodować utrzymywanie wysokich cen i ograniczać wybór napojów energetyzujących dla konsumentów. Dochodzenie to jest częścią nieustannych wysiłków Komisji na rzecz egzekwowania zasad konkurencji w łańcuchu dostaw żywności z korzyścią dla europejskich konsumentów - oświadczyła Teresa Ribera, unijna komisarz ds. konkurencji.

Złamanie przez jakąś firmę unijnych przepisów antymonopolowych może skutkować nałożeniem na nią kary sięgającej do 10 proc. jej rocznych przychodów ze sprzedaży.