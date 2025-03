W wielu 97 lat zmarł powstaniec warszawski Janusz Gołuchowski ps. Orwicz. Był żołnierzem Armii Krajowej i 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. "Panie Pułkowniku! Meldujesz się już teraz u swoich Kolegów - Towarzyszy Broni" - żegna zmarłego Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej, którego był niegdyś prezesem.

"Z ogromnym smutkiem i bólem informujemy, iż na wieczną wartę odszedł nasz Prezes ppłk w st. spocz. Janusz Gołuchowski (ur. 4.03.1928 w Warszawie - zm. 20.03.2025 w Warszawie)" - poinformowało na Facebooku Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

"Pan Pułkownik był wzorem i nauczycielem dla młodych pokoleń żołnierzy i zwykłych ludzi. Jego ofiarne życie zaświadcza o miłości i oddaniu Ojczyźnie" - czytamy w pożegnaniu.

Janusz Gołuchowski jako młodociany wstąpił w 1943 roku do Armii Krajowej, do 6 kompanii Obwodu VII "Obroża", której to pododdziały brały udział w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji powstania trafił do obozu pracy przymusowej, a po jego wyzwoleniu obozu wstąpił do 1 Dywizji Pancernej, do Oddziału Uzupełnień.

"Panie Pułkowniku! Meldujesz się już teraz u swoich Kolegów - Towarzyszy Broni. Meldujesz się do Pana Generała, salutując do tego beretu, który przez lata towarzyszył Ci do końca Twoich dni. Składasz raport swego życia i opowiadasz mu jak walczyłeś i jak się starałeś, aby tradycje 1 Polskiej Dywizji Pancernej i PSZ na Zachodzie przetrwały, aby żyły w polskim społeczeństwie i wśród młodego pokolenia" - żegna Janusza Gołuchowskiego Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej.