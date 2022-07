21-letni kajakarz utonął w niedzielę rano w Jeziorze Górskim w pow. płockim (mazowieckie) - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 6 w miejscowości Grabina w pow. płockim na Jeziorze Górskim, w odległości ok. 100 m od brzegu.

W pewnym momencie kajak, którym płynęło dwóch mężczyzn, przewrócił się. Mężczyźni wpadli do jeziora. 24-latek dopłynął do brzegu, ciało 21-latka po poszukiwaniach zostało wyłowione z wody ok. godz. 9.40 - zrelacjonowała rzeczniczka.

W poszukiwaniach ratowniczych poza policjantami uczestniczyli strażacy. Obecnie trwają czynności z udziałem prokuratora.

Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa nad wodą: używaniu kapoków i w żadnym wypadku niekorzystaniu z urządzeń pływających czy kąpieli po spożyciu alkoholu - zaapelowała rzeczniczka policji.