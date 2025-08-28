Od poniedziałku, 1 września, pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli znowu korzystać z tramwajów, które wrócą na Wolską, al. Niepodległości, Rakowiecką i Wołoską - poinformował w czwartek rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. To oznacza także zmiany dla kierowców.

Od poniedziałku tramwaje wrócą na Wolską, al. Niepodległości, Rakowiecką i Wołoską / Shutterstock

Od 1 września ruch tramwajowy w Warszawie wróci na al. Niepodległości, Rakowiecką, Św. Boboli i Wołoską – między przystankami Nowowiejska i Woronicza.

Tramwaje bez utrudnień będą dojeżdżać ze Śródmieścia aż do pętli PKP Służewiec. Stałą trasą pojedzie 17 (Winnica – PKP Służewiec) oraz 33 (Metro Młociny – Kielecka).

Linia 18 pozostanie na zmienionej trasie (PKP Służewiec – Pl. Narutowicza).

Zmiany dla kierowców

W związku pracami prowadzonym na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Rakowieckiej, od 1 września ruch na al. Niepodległości zostanie przełożony z jezdni wschodniej (prowadzącej do centrum) na jezdnię zachodnią (w kierunku Mokotowa) – możliwy będzie przejazd tylko "pod prąd" - w stronę Centrum.

Objazd w stronę Mokotowa poprowadzi ulicami Stefana Batorego i Boboli. Nadal będą tu dwa pasy w stronę Wołoskiej.

Otwarta zostanie ul. Rakowiecka na odcinku od ul. Opoczyńskiej do al. Niepodległości. Zarówno z ul. Rakowieckiej, jak i z ul. Bruna kierowcy będą mogli skręcić wyłącznie w lewo, w stronę Dw. Centralnego.

Od 1 września tramwaje wrócą też na ul. Wolską – pomiędzy przystankami Zajezdnia Wola i Reduta Wolska.

Na swoje standardowe trasy wrócą więc tramwaje linii 13 (Cmentarz Wolski – Kawęczyńska-Bazylika), 26 (Rondo Wiatraczna – Metro Młociny przez ulicę Wolską), 20 (Boernerowo – Żerań FSO przez Młynarską i Obozową), 23 (Nowe Bemowo – Czynszowa przez Młynarską i Obozową), 24 (Nowe Bemowo – Gocławek przez Młynarską i Obozową) - poinformował w czwartek rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Na tory wrócą tramwaje linii 27 na trasie wydłużonej ulicami Słowackiego, Marymoncką i Zgrupowania AK „Kampinos” do Metra Młociny. Linia 19 pojedzie stałą trasą (Stegny – Nowe Bemowo), nie będą kursowały tramwaje linii 28.

Ruch kołowy na ul. Wolskiej dalej będzie się odbywać w dwóch kierunkach tylko po jezdni północnej. Nieczynny będzie wlot z ul. Skierniewickiej – tramwaje do zajezdni Wola dalej będą zjeżdżać tylko od strony ul. Kasprzaka.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest przed połową września.

W poniedziałek kierowcy ponownie pojadą dwiema jezdniami Słomińskiego pomiędzy mostem Gdańskim a ul. Międzyparkową. Otwarte zostaną także zawrotki przy Międzyparkowej.

Roboty tramwajowe przeniosą się bliżej wiaduktu na ulicy Andersa. Obie nitki ulicy Słomińskiego będą zwężone o pasy przy torowisku, pomiędzy ulicami Andersa i Międzyparkową. Zamknięta będzie także zawrotka przed wiaduktem.

Pomiędzy rondem Zgrupowania AK "Radosław" a Dworcem Gdańskim nadal będą zamknięte pasy przy torowisku. Kierowcy nie zawrócą także przy dworcu. Otwarte zostanie za to skrzyżowanie z ulicą Pamiętajcie o Ogrodach. Jadący od ronda skręcą w lewo, a wyjazd z ulicy Pamiętajcie o Ogrodach będzie możliwy w obu kierunkach.