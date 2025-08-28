Już wkrótce na polskich torach pojawią się nowe pociągi czeskich przewoźników. Leo Express od marca 2026 roku połączy Warszawę z Pragą przez Kraków, a RegioJet już we wrześniu 2025 roku rozpocznie kursy na trasie Kraków – Warszawa. To koniec monopolu PKP Intercity na najbardziej dochodowych trasach i szansa na większą konkurencję, lepszy komfort podróży oraz niższe ceny biletów.

Pociąg Leo Express w Warszawie / Shutterstock

Leo Express: Z Warszawy do Pragi

Czeski przewoźnik Leo Express, który od 2018 roku obsługuje trasę Praga - Kraków, od 1 marca przyszłego roku przedłuży ją do Warszawy. Pociągi pomiędzy stolicami Czech i Polski będą jeździć dwa razy dziennie - podał prezes Leo Express Peter Köhler. Jak podkreślił, "firma jest obecna na polskim rynku przewozów kolejowych od blisko 10 lat, dlatego teraz nadszedł czas na rozszerzenie działalności i przełamanie monopolu na trasie Warszawa - Kraków i dalej do Pragi".

Nowe połączenia mają być realizowane nowoczesnymi, niskopodłogowymi pociągami Stadler Flirt, oferującymi kilka klas podróży, szybkie wi-fi oraz serwowane posiłki.

Z Warszawy poranny wyruszy o 7:21, do Krakowa dotrze o 10:18, a do Pragi o 16:43. Nocny z Warszawy (22:41) przez Kraków (1:46) do Pragi (7:43). W odwrotnym kierunku będzie to: Praga 12:23, Kraków 18:48, Warszawa 21:43 oraz Praga 21:23, Kraków 3:44, Warszawa 6:15.

Przewoźnik reklamuje się promocyjnymi cenami na połączenie - od 9 zł za podróż z Warszawy do Krakowa. Prezes Leo Express podkreśla, że "potrzebna jest większa konkurencja na kolei". Jest to dobry moment po 10 latach, kiedy mamy wielu lojalnych klientów między Krakowem a Pragą (...), aby rozszerzyć swoją działalność na Warszawę - stwierdził Köhler.

RegioJet: Pierwszy kurs Kraków-Warszawa już we wrześniu

Na polskich torach między Krakowem i Warszawą pojawi się także inny czeski przewoźnik - RegioJet. Jak podaje "Rzeczpospolita" pierwszy kurs RegioJet zaplanowano na 18 września 2025 roku, a pociąg nr 3104 wyjedzie z Krakowa Głównego o 8:49 i dotrze do Warszawy Centralnej o 11:54. Jak wynika z Portalu Pasażera, pociąg powrotny wystartuje o 14:44 i do Krakowa Głównego dojedzie o 18:06. Biuro prasowe Polskich Linii Kolejowych potwierdziło: "Planowane jest kursowanie RegioJet w relacji Kraków - Warszawa w dniach 18 września - 25 października. Jesteśmy na etapie realizacji zamówienia przewoźnika".

Konkurencja na torach - szansa dla pasażerów

RegioJet już od dawna przygotowywał się do wejścia na polskie tory. "Rok temu złożył do regulatora rynku - Urzędu Transportu Kolejowego 9 wniosków w sprawie pasażerskich połączeń komercyjnych na polskich trasach krajowych" - informuje "Rzeczpospolita". Uruchomienie takich połączeń jest możliwe już od kilku lat. Najnowsze decyzje umożliwiają RegioJet wykonywanie przewozów nawet do 2035 r.

Oprócz RegioJet i Leo Express, wstępną zgodę na przewozy w Polsce otrzymały także inne zagraniczne firmy, m.in. FlixTrain i Gepard Express. PKP Intercity przestało blokować potencjalnych rywali wnioskami o badanie równowagi ekonomicznej dopiero w ubiegłym roku.

Połączeń będzie więcej?

Nowo uruchomiona linia w Polsce - jak wskazuje prezes Leo Express - stanowi kolejny krok w kierunku systematycznego rozwoju działalności firmy na polskim rynku. Przewoźnik nie wyklucza w przyszłości dalszego rozszerzania oferty zarówno na trasach komercyjnych, jak i w ramach połączeń realizowanych w ramach publicznej służby przewozowej. Z kolei RegioJet, po uzyskaniu decyzji dotyczącej otwartego dostępu, może planować kolejne połączenia, nie tylko na trasie Kraków - Warszawa, ale także m.in. do Gdyni czy za granicę.