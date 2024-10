Sprawca środowego potrącenia na rondzie Tybetu w Warszawie to Tomasz U. Prokuratura potwierdziła oficjalnie, że jest to 31-latek, który 25 czerwca 2020 roku spowodował w stolicy tragiczny wypadek na moście Grota-Roweckiego.

Tomasz U. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie w lutym 2022 roku / Paweł Supernak / PAP

Ustalony został sprawca zdarzenia drogowego. Jest to Tomasz U., który jest znany tutejszej prokuraturze - mówił podczas briefiengu prasowego rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała kilka lat temu akt oskarżenia przeciwko temu mężczyźnie w związku z oskarżeniem go o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym na moście Grota-Roweckiego - dodał prokurator.

Skiba przekazał, że Tomasz U. został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Warszawie razem z konkubiną. W mieszkaniu znaleziono także niewielkie ilości narkotyków, prawdopodobnie amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia na 48 godzin - powiedział prokurator. Dodał, że nie udało się jeszcze "skonkretyzować zarzutów, jakie powinny być" mu przedstawione. Dużym problemem jest oczekiwanie na opinię biegłego - mówił.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej poinformował, że obrażenia pokrzywdzonego w wypadku są bardzo poważne.

Wypadek na rondzie Tybetu w stolicy

Do wypadku doszło w środę na rondzie Tybetu na warszawskiej Woli. Przebiegający na czerwonym świetle 48-latek został potrącony przez suv-a. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, kilka godzin później został zatrzymany.

Podczas zatrzymania w jego mieszkaniu znaleziono narkotyki. Czy sam kierowca był pod wpływem środków odurzających? Mundurowi czekają na wyniki badań toksykologicznych.



Zatrzymany to Tomasz U. - kierowca, który 25 czerwca 2020 roku spowodował tragiczny wypadek na moście Grota-Roweckiego. Wtedy kierował autobusem linii 186, którym podróżowało 40 osób. Autobus przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. W wypadku zginęła jedna osoba, ranne zostały 22 osoby - trzy były w stanie ciężkim.

Katastrofa drogowa z 2020 roku

Po tamtej katastrofie Sąd Okręgowy w Warszawie skazał mężczyznę na siedem lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do Sądu Apelacyjnego została skierowana apelacja w tej sprawie.

Prokuratura zarzuciła Tomaszowi U. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyku schowaną w skrytce kabiny kierowcy.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że oskarżony nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym oraz umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i skazał go na 7 lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto mężczyzna ma wypłacić nawiązki na rzecz poszkodowanych w katastrofie m.in. firmy Arriva Bus Transport Polska 30 tys., firmy Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. kwoty 10 tys. oraz na rzecz osób pokrzywdzonych w wypadku.

Z wyrokiem tym nie zgadzają się prokuratura, pełnomocnicy oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Obrońca Tomasza U. adwokat Ewa Waszkowiak poinformowała, że w apelacji wniosła przede wszystkim o zmianę wysokości wymierzonej kary i wymierzenie Tomaszowi U. możliwe jak najłagodniejszej.

Przekazała też, że apelacja dotyczy nawiązek, które sąd I instancji nakazał wypłacić oskarżonemu. Są podmioty, które w mojej ocenie absolutnie się do tej nawiązki nie kwalifikują, więc chcemy, żeby sąd apelacyjny zwrócił na to uwagę - powiedziała adwokat Ewa Waszkowiak.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie również zaskarżyła wydany wobec oskarżonego wyrok. "W ocenie oskarżyciela publicznego sąd dokonał niewłaściwych ustaleń przyjmując, że Tomasz U. nieumyślnie doprowadził do katastrofy w ruchu lądowym. Powyższe znalazło również przełożenie na karę wymierzoną oskarżonemu, która zdaniem prokuratora powinna być surowsza" - informowała z kolei ówczesna rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Akta zostały przesłane do Sądu Apelacyjnego, który wyznaczy termin rozprawy.