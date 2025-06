Zakończyła się przebudowa części placu Defilad - tzw. placu Centralnego w Warszawie. Stołeczny ratusz zaprasza mieszkańców na jego otwarcie w środę o godzinie 18.30. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa, w której udział weźmie prezydent Rafał Trzaskowski. Przebudowa placu trwała prawie dwa lata.

Tak wyglądał Plac Centralny w kwietniu tego roku / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Stołeczny ratusz zaprasza warszawiaków na huczne otwarcie przebudowanej części placu Defilad – tzw. placu Centralnego, które rozpocznie się w środę o godz. 18:30.

Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa, w której udział weźmie prezydent Rafał Trzaskowski.

Przebudowa placu trwała prawie dwa lata, a koszt inwestycji wyniósł ponad 61 mln zł.

Jak przekazał ratusz, na miejsce zbiórki, pod trybunę honorową, poprowadzi wszystkich orkiestra dęta Brass Federacja. Oficjalna część wydarzenia (z przemowami i toastami) rozpocznie się o 19.00, a imprezę "pod chmurką" uświetnią Warszawskie Combo Taneczne Janka Młynarskiego (godz. 19.30) oraz Rafał Bryndal & DJ Burn Reynolds (godz. 20.30)

Zielono na placu

Jak informuje ratusz, ważną część odnowionego placu stanowi zieleń, która zastąpiła betonowe płyty.

Ogrodnicy posadzili blisko 550 krzewów oraz ponad 81 tys. roślin cebulkowych i bylin. Do tego 102 drzewa, w tym m.in. lipy, jesiony, glediczje, derenie, grujeczniki, miłorzęby i magnolie.

Najwyższe okazy mają ponad siedem metrów wysokości, najniższe - około trzech. Dookoła drzew ustawiono ławki, aby można było odpocząć w cieniu. Odwiedzający plac mają do dyspozycji w sumie 106 ławek i siedzisk.

Pięć rodzajów kamienia

Nawierzchnia placu składa się z pięciu różnych rodzajów kamienia. Obrysy dawnych budynków zostały wykonane z płyt kamiennych. Dawne dziedzińce pokrył bruk w postaci ponownie wykorzystanej kostki z placu Defilad, którą miejscami uzupełniają płyty granitowe z okolic dawnej trybuny honorowej.

Układ ulic z 1939 roku przypominają pasy ułożone z kostki granitowej. Uwagę zwraca alejka, która od wyjścia ze stacji metra kieruje gości od razu na plac.

Dotychczasową trybunę honorową architekci wkomponowali w plac tak, by nawiązywała do powojennej historii tego miejsca. "Jednocześnie nadali jej nowy wymiar. Trybuna została zazieleniona - na jej stopniach od strony pałacu znalazły się małe drzewa i rabaty kwietne. Górny poziom przygotowano zaś tak, by można było zaaranżować go na scenę" - zaznaczył ratusz.

Wyjątkowe oświetlenie

Po zmroku plac oświetlą nie tylko nowe latarnie, ale także osiem zabytkowych kandelabrów, które wróciły po renowacji.

Cztery stoją przed głównym wejściem do pałacu, kolejne cztery we wnękach przy Teatrze Dramatycznym i Teatrze Studio.

Żeliwne, pomalowane na czarno kandelabry zamontowano na kolumnach ze strzegomskiego granitu. Świeczniki mają cztery półtorametrowe ramiona. Piąta lampa znajduje się na środku, pomiędzy nimi.

Ledowe moduły schowano w kloszach w kolorze mlecznego szkła.