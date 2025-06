"Dla nas stabilność jest wyrazem odpowiedzialności za państwo, w związku z tym będziemy głosowali za wotum zaufania dla rządu" - zapewnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski. Wiceszef MON, poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi stwierdził jednak, że nie rozumie propozycji premiera Donalda Tuska. Dodał, że jest to "propozycja, która właściwie niczym nie jest ugruntowana".

Wideo youtube

W poniedziałek wieczorem Donald Tusk wygłosił specjalne przemówienie po przegranej Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich. W krótkim wystąpieniu premier zapowiedział, że zwróci się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania jego rządowi.

Wiceminister obrony narodowej, poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi Paweł Zalewski, który był we wtorek gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM, przyznał, że nie rozumie szybkości, z którą Donald Tusk wyszedł z wnioskiem o wotum zaufania. Jestem zaskoczony propozycją, która właściwie niczym nie jest ugruntowana, bo przecież nikt z koalicjantów nie zamierza opuścić tej koalicji. (...) Nie wiem, czemu to miałoby służyć - dodał.

Polityk zaznaczył, że w pierwszej kolejności trzeba renegocjować umowę koalicyjną, a potem dopiero zająć się sprawą wotum zaufania dla rządu. Wiemy już, że głosowanie odbędzie się w środę 11 czerwca. Co, jeśli do tego czasu koalicjanci nie zdążą usiąść razem do stołu i zmienić zapisów w umowie?

Dla nas stabilność jest wyrazem odpowiedzialności za państwo, w związku z tym będziemy głosowali za wotum zaufania dla rządu - odparł poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Paweł Zalewski, wiceszef MON, poseł Polski 2050 / RMF24

Trzeba renegocjować umowę koalicyjną

Paweł Zalewski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wyraźnie podkreślił, że umowę koalicyjną trzeba zmienić. Wyraźnie widać, iż wyborcy zakwestionowali w wyborach prezydenckich akt działania rządu. (...) Widać wyraźnie, że wyborcy oczekują, iż rząd będzie w sposób skuteczny realizował swoje interesy - zaznaczył.

Jak można odbudować nadszarpnięte zaufanie wyborców? Wiceszef MON ma plan. Odbuduje je polityka i efekty tej polityki - powiedział.

Polityk tłumaczył, że rząd musi przede wszystkim realizować swoje obietnice. Wspomniał m.in. o propozycjach Polski 2050 w sprawie poprawy funkcjonowania usług publicznych czy systemu ochrony zdrowia, czego nie udało się dotychczas zrobić. Musimy wszystko zmienić w funkcjonowaniu rządu, aby odzyskać zaufanie większości wyborców - podkreślił.

Odpowiadając na pytanie prowadzącego rozmowę Piotra Salaka, czy jedynym możliwym szefem obecnej koalicji rządzącej jest Donald Tusk, gość RMF FM stwierdził, że decyzja w tej sprawie należy do Platformy Obywatelskiej. Uzgodniliśmy, że ten, kto ma najwięcej mandatów, będzie miał funkcję premiera - dodał.