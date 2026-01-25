W miejscowości Błonie pod Warszawą doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim. Nie ma osób poszkodowanych.

/ RMF FM

Do wypadku w miejscowości Błonie (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) doszło przed godz. 13:30 w sobotę.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, z niewyjaśnionych przyczyn pociąg pasażerski jadący z Rzeszowa do Szczecina uderzył w samochód osobowy.

Auto od razu stanęło w płomieniach, podobnie jak jeden z wagonów. Co istotne, zanim jednak doszło do zderzenia, kierowca osobówki zdołał uciec z pojazdu.

Ewakuowanych zostało około 300 podróżujących pociągiem.

Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej; kolejne są w drodze.

Na trasie Warszawa-Łowicz ruch pociągów jest wstrzymany w obie strony. Podróżujący koleją z i do stolicy muszą spodziewać się dużych utrudnień.

Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.