Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na rozbudowę północnego wlotu do Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 7. To kluczowa inwestycja, która ma usprawnić ruch na jednym z najważniejszych odcinków komunikacyjnych stolicy. Prace ruszą już niebawem, a ich zakończenie planowane jest na wiosnę 2028 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wydaniu przez wojewodę mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy północnego wlotu do Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 7.

To oznacza, że inwestycja może oficjalnie ruszyć, a jej celem jest przekształcenie obecnej dwujezdniowej, dwupasowej drogi w nowoczesną trasę ekspresową.

Trzy pasy w każdą stronę i nowe węzły

Projekt zakłada rozbudowę drogi do standardu ekspresowego, z trzema pasami ruchu na każdej jezdni.

W ramach inwestycji powstaną trzy nowe węzły drogowe: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Dodatkowo przewidziano budowę dróg równoległych, które będą obsługiwać ruch lokalny, a także instalację urządzeń związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Decyzja ZRID określa też granice terenu przeznaczonego pod inwestycję i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.

Wartość inwestycji to 536,3 mln zł. Prace mają potrwać 36 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Zakończenie robót przewidziano na wiosnę 2028 roku.

