Czy ustawa wdrażająca unijny program SAFE rzeczywiście uderza w suwerenność, niezależność i bezpieczeństwo Polski? Dlaczego Karol Nawrocki zdecydował się na weto, skoro w sondażach większość ankietowanych popiera SAFE? Czy ta decyzja mu nie zaszkodzi? Jak wielki jest problem dla koalicji rządzącej? Na te i inne pytania odpowie Marcin Mastalerek, były szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Marcin Mastalerek / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Co nasz gość sądzi o prezydenckim projekcie "SAFE 0 proc."? Czy wierzy w koncepcję prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat swoich rządów nie sięgnęło po to rozwiązanie?

Naszego gościa zapytamy również o zdanie na temat kandydata PiS na premiera. Czy Przemysław Czarnek to szansa, czy zagrożenie dla PiS? Czy Jarosław Kaczyński wybrał dobrego kandydata? Czy jest to kandydatura, która zasypie podziały w PiS? Czy ten wybór oznacza zmarginalizowanie Mateusza Morawieckiego?

Porozmawiamy również o sytuacji na Bliskim Wschodzie i francuskim parasolu nuklearnym.

