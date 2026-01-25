Podróżni muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami na Kraków Airport. Operacje utrudnia mgła, która pojawiła się nad lotniskiem w Balicach.

W związku z mgłą w podkrakowskich Balicach, na lotnisko w Pyrzowicach przekierowano rejsy Scandinavian Airlines z Kopenhagi, Norwegian z Kopenhagi, Wizz Air z Wilna, Ryanair z Shannon i KLM z Amsterdamu - to stan na godzinę 11:00.

Lotnisko prosi pasażerów, którzy mają dziś zaplanowane loty, o śledzenie komunikatów linii lotniczych oraz na lotnisku. "Nasz personel na lotnisku jest zawsze do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za niedogodności!" - napisano.

Problem stale się powtarza

Przekierowywanie lotów z Kraków Airport ze względu na mgły to w sezonie jesienno-zimowym norma. To zjawisko mocno wpływa na pracę krakowskiego lotniska ze względu na fakt, że w Balicach nie ma systemu ILS (Instrument Landing System) kategorii II. Lotnisko ma najniższą kategorię urządzeń nawigacyjnych ILS - kategorię pierwszą. Wprowadzenie unowocześnienia zapowiadane jest od dawna.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kupiła już system ILS dla Kraków Airport, który może działać zarówno w II, jak i III kategorii. Instalacja urządzeń ILS planowana w okresie maj - wrzesień. Nowy system ILS ma osiągnąć gotowość w październiku. Pozwoli na lądowanie i starty samolotów w trudniejszych warunkach pogodowych, co przełoży się na mniejszą liczbę opóźnień i odwołanych lotów.

Ta II kategoria będzie dla nas rewolucyjna. Szacujemy, że kategoria ta pozwoliłaby obsłużyć około 70 proc. operacji lotniczych, które w okresie listopad - grudzień zeszłego roku były przekierowywane lub skasowane z powodu złych warunków atmosferycznych, związanych z ograniczoną widzialnością - ocenił prezes lotniska Łukasz Strutyński na styczniowej konferencji prasowej.

Co zmieniłby nowy system?

Wprowadzenie tej kategorii ILS umożliwiłoby lądowania w warunkach widzialności na drodze startowej wynoszącej 300 m oraz podstawie chmur na wysokości większej lub równej 30 m. Natomiast starty mogłyby się odbywać przy widzialności 300 m.



Prezes powołując się na statystyki portu ocenił, że tylko w bardzo nielicznych przedziałach czasu warunki na krakowskim lotnisku są poniżej progów wymaganych dla ILS II kategorii, co w praktyce pozwoliłoby utrzymać płynne funkcjonowanie lotniska także w najtrudniejszym dla Kraków Airport sezonie zimowym.

Kraków Airport z rekordem

2025 rok był rekordowy dla małopolskiego lotniska pod względem pasażerów. Skorzystało z niego ponad 13,2 mln osób. Kraków Airport umocnił swoją pozycję największego portu regionalnego w Polsce oraz znalazł się w gronie dużych lotnisk europejskich obsługujących od 10 do 25 milionów pasażerów rocznie.