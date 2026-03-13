​Potężne eksplozje wstrząsnęły w nocy z czwartku na piątek stolicą Iranu, Teheranem - poinformowała w piątek rano agencja AFP. Izraelska armia potwierdziła "atak na szeroką skalę" na cele reżimu oraz precyzyjne uderzenie w stolicy Libanu, Bejrucie, wymierzone w "terrorystę Hezbollahu".

Eksplozje w Bejrucie / WAEL HAMZEH / PAP

Według doniesień irańskich mediów najsilniejsze wybuchy były w południowej części Teheranu.

"Intensywność eksplozji była taka, że mieszkańcy tych obszarów zgłaszali drżenie domów" - podała agencja Fars.

Wczesną nocą Siły Obronne Izraela (IDF) oświadczyły, że operacja jest wymierzona w infrastrukturę reżimu w całym mieście.

W osobnym komunikacie na Telegramie IDF poinformowała o ataku w rejonie Bejrutu.