Sprawca zamachu na synagogę w stanie Michigan to 41-letni Ayman Mohamad Ghazali, naturalizowany obywatel USA pochodzący z Libanu - podał Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Według doniesień mediów, mężczyzna miał stracić krewnych w izraelskich atakach w Libanie.

Policja na miejscu strzelaniny w świątyni Temple Israel w West Bloomfield w stanie Michigan / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Uzbrojony napastnik wjechał w czwartek samochodem w synagogę Temple Israel w West Bloomfield . Jak podał w oświadczeniu przekazanym mediom DHS, sprawca zamachu przyjechał do USA w 2011 r. na podstawie wizy dla małżonków obywateli USA, a pięć lat później uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.

Według gazety "Detroit News", mężczyzna stracił co najmniej czterech krewnych, w tym rodzeństwo, podczas niedawnych uderzeń armii izraelskiej w Libanie. Był pracownikiem jednej z restauracji w Dearborn Heights, miasta będącego jednym z największych skupisk muzułmańskich imigrantów w USA.

Zamach na synagogę w USA

Według śledczych, Ghazali wjechał w czwartek samochodem w budynek synagogi Temple Israel w West Bloomfield na przedmieściach Detroit, po czym został zastrzelony przez pracownika ochrony.

Jego samochód - według CNN miał być wypełniony materiałami wybuchowymi - stanął w ogniu, jednak nie doszło do eksplozji. Pracownik ochrony został lekko ranny. Nikt inny nie odniósł obrażeń.