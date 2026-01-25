Tłumy ruszyły w ostatnich dniach do Mikoszewa na Żuławach, by zobaczyć niezwykłe lodowe torosy, które utworzyły się na brzegu Bałtyku. Widok nagromadzonych warstw lodu zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. "Czuję się jak w lodowych górach" - mówiła reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu jedna z odwiedzających.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Torosy to nagromadzone na brzegu warstwy lodu, które tworzą się w wyniku spiętrzania się kry lodowej pod wpływem wiatru i fal. Gdy lód na powierzchni morza zaczyna pękać i przesuwać się, poszczególne fragmenty nachodzą na siebie, tworząc efektowne, lodowe "góry". Zjawisko to jest charakterystyczne dla zimnych, nadmorskich rejonów i pojawia się tylko wtedy, gdy warunki pogodowe - niska temperatura i silny wiatr - sprzyjają zamarzaniu i przemieszczaniu się lodu.

W tym roku jednak torosy można podziwiać również w Polsce. Największe uformowały się w Mikoszewie - wystarczyło kilka zdjęć w internecie, by dowiedziała się o tym cała Polska. Mała miejscowość w ostatnich dniach stała się popularnym celem podróży.

Na miejscu można zobaczyć duże zwały lodu, ułożone warstwami jedna na drugiej. Pięknie zamarzło morze - usłyszał od spacerowiczów reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Widok jest niesamowity. Czuje się jak w lodowych górach - zaznaczyła jedna z turystek.

Na plaży w Mikoszewie byli też tacy, którzy próbowali zmierzyć torosy. To może mieć tak około 2, 3 metry. W niektórych miejscach są na pewno wyższe od przeciętnego mężczyzny. Spore góry lodowe. Zima dopisała w tym roku, nie ma co się oszukiwać - stwierdził mężczyzna, który podjął się tego zadania.

Mieszkańcy też są pełni podziwu

Spektakl natury podziwiają też mieszkańcy Mikoszewa. Kobieta, z którą rozmawiał reporter RMF FM, przyznała, że w swoim życiu nie widziała jeszcze takiego zjawiska. Bardzo nam się to podoba. Widać siłę morza - relacjonowała jedna z mieszkanek, choć przyznała, że popularność sprawiła, że droga dojazdowa na plażę jest zakorkowana.

Warto dobrze przygotować się na wyprawę do Mikoszewa - wszędzie jest lód. Zaleca się ostrożność i odpowiednie obuwie, by bezpiecznie podziwiać to niezwykłe, naturalne zjawisko.