W Warszawie-Rembertowie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego. Ranne zostały dwie osoby cywilne. Na miejscu działają służby.

Eksplozja ładunku wybuchowego w Warszawie. Dwie osoby ranne / Shutterstock

Funkcjonariusze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej wraz z saperami pracują w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały dwie osoby cywilne.

"Pochodzenie ładunku i szczegółowe okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania" - informuje Żandarmeria Wojskowa.

Poszkodowani weszli na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Jak informuje Miejski Reporter, dramatyczne sceny rozegrały się w lesie, na terenie wojskowym w Rembertowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do eksplozji niewybuchu. Poważnie rannych zostało dwóch cywilów, przetransportowanych już do szpitali. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR.

"Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej, grupa operacyjna miasta, grupa Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, dwa zespoły ratownictwa medycznego, załoga śmigłowca LPR oraz policja. Na miejsce wezwano także saperów, którzy zajmą się sprawdzeniem i zabezpieczeniem terenu" - podaje Miejski Reporter.

Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane przez śledczych.