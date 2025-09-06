W miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie rozbił się niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie dron przemytniczy - dowiedziało się RMF FM. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W województwie lubelskim rozbił się niezidentyfikowany obiekt, służby na miejscu - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rozbicie się drona przemytniczego na Lubelszczyźnie to najbardziej prawdopodobna wersja, którą sprawdzają śledczy badający zdarzenie - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej poinformował, że obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie "nie nosi żadnych cech wojskowych".

Jego elementy spadły w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. Prokuratura w Tomaszowie Lubelskim wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Służby zabezpieczyły już fragmenty rozbitej maszyny, co potwierdza rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Policjanci i prokuratorzy prowadzą oględziny samego miejsca.

Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam policja i MSWiA.

Potwierdzam zdarzenie. W miejscowości Majdan-Sielce znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Bo zakończonych czynnościach, prokurator będzie informował co to za obiekt, co się naprawdę stało. Policja jest na miejscu, pozwólmy jej prowadzić działania - przekazała nam Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa MSWiA, dodając, że na razie trudno przewidzieć, jak długo potrwa badanie obiektu na miejscu.

Obiekt spadł w odległości około pięciuset metrów od zabudowań.

"Za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim otrzymał zgłoszenie o znalezieniu w miejscowości Majdan Sielec szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego. O zdarzeniu zostały powiadomione wszystkie służby oraz prokuratura. Zabezpieczamy miejsce ujawnienia obiektu. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń" - informuje Policja Lubelska.

Majdan-Sielec to niewielka, zamieszkana przed ponad 200 osób wieś, położona na północ od Tomaszowa Lubelskiego.