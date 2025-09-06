Smutne wieści napłynęły z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nie udało się uratować życia pięcioletniego dziecka, które zostało potrącone przez autobus miejski w Chrzanowie.

Pięcioletnie dziecko, potrącone przez autobus w Chrzanowie, zostało zabrane do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragedii doszło w sobotę przed godz. 15:00 na ul. Oświęcimskiej w małopolskim Chrzanowie, gdzie - jak informował nas rzecznik małopolskich strażaków mł. kpt. Hubert Ciepły - autobus miejski potrącił ok. 5-letnie dziecko.

Przybyli na miejsce strażacy wydobyli dziecko spod autobusu. Rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która przyniosła skutek i funkcje życiowe powróciły - powiedział strażak.

Dziecko zostało zabrane do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, jak przekazała o godz. 18:00 rzeczniczka prasowa placówki, cytowana przez "Gazetę Krakowską", życia dziecka nie udało się uratować.

Gazeta powołuje się na świadków, którzy powiedzieli, że dziecko wjechało na rowerku pod jadący autobus. Nie wiadomo, czy przebywało wówczas pod opieką rodziców.

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.