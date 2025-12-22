Drogowy absurd na warszawskim Powiślu. Drogowcy mieli wymalować miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, jednak na drodze stanął im zaparkowany samochód. Zamiast poczekać, postanowili wymalować miejsce wokół auta.

Drogowcy wymalowali miejsce wokół samochodu / Michał Krasoń / RMF FM

Jak informuje dziennikarz RMF FM Michał Krasoń, w piątkowe popołudnie drogowcy pojawili się na ulicy Fabrycznej w Warszawie. Mimo że na miejscu stał legalnie zaparkowany volkswagen, nie przeszkodziło im to w pracy. Pomalowali oznakowanie tak, jak się dało, z pominięciem fragmentu zajętego przez samochód.

Kilka godzin później auto odjechało, a na jezdni pozostał jego niedomalowany obrys. Tak było przez cały weekend.

Tak wyglądało miejsce po tym, jak odjechało z niego auto / Michał Krasoń / RMF FM

Dziś na miejsce przyjechali drogowcy. Ślady po zaparkowanym samochodzie właśnie znikają.

Czym drogowcy tłumaczą ten pośpiech? Będziemy sprawdzać.