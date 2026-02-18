Pogrzeb Bożeny Dykiel odbędzie się w środę 25 lutego. Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Po niej nastąpi przejazd na Powązki Wojskowe. Informację o uroczystościach pogrzebowych wybitnej aktorki przekazał na Facebooku ks. Andrzej Luter.

Bożena Dykiel / Jan Bielecki / East News

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbędzie się 25 lutego, aktorka spocznie na Powązkach Wojskowych.

Aktorka zmarła 12 lutego.

"Po mszy przejazd na Powązki Wojskowe, tam o 14.00 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego" - poinformował na Facebooku ks. Andrzej Luter.

Bożena Dykiel zmarła w czwartek, 12 lutego. O jej śmierci poinformował mąż Ryszard Kirejczyk.

Miało się wrażenie (...), że oczywiście gra świetne role filmowe, ale jakby trzeba było (...) powie jak upiec ciasto, jak nie przypalić czegoś, jak dobrze posprzątać, jak skopać ogródek - wspominał zmarła aktorkę w RMF FM krytyk Łukasz Maciejewski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krytyk Łukasz Maciejewski o Bożenie Dykiel: Kronikarka polskiego kina

Legendarne role w "Goplanie", "Weselu", "Ziemi obiecanej"

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 r. W 1971 r. ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1972-1985 występowała na deskach Teatru Narodowego w Warszawie.

Do legendy polskiego teatru przeszła rolą Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reż. Adama Hanuszkiewicza (premiera w 1974 r. w Teatrze Narodowym). Spektakl ten pamiętany jest do dziś za sprawą Goplany, która wjechała na scenę na motocyklu Honda.