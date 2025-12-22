W okresie świąteczno-noworocznym turyści znad Wisły najchętniej wybierają kraje południowej Europy – wynika z danych linii lotniczych Ryanair, Wizz Air i PLL LOT. Największym zainteresowaniem cieszą się Włochy, Hiszpania a wśród rodzin m.in. fińska Laponia.

Święta i Nowy Rok za granicą. Te kraje Polacy wybierają najczęściej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najchętniej wybieranymi kierunkami świąteczno-noworocznych wyjazdów Polaków są Włochy, Hiszpania i Malta.

Coraz większą popularnością cieszy się Laponia, szczególnie wśród rodzin podróżujących z dziećmi.

Polscy turyści chętnie wybierają zarówno ciepłe kraje południowej Europy, jak i duże europejskie miasta oraz egzotyczne destynacje.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Włochy na czele, Hiszpania i Malta tuż za nimi

Według raportu Ryanaira, aż 39 proc. osób planujących świąteczne i noworoczne wyjazdy wybiera Włochy. Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania (27 proc.), a na trzecim Malta (8 proc.).

Wśród innych popularnych kierunków są: Francja (5 proc.), Cypr, Grecja i Portugalia (po 4 proc.), Dania (3 proc.) oraz Bułgaria (2 proc.).

Wśród włoskich miast największą popularnością cieszy się Bergamo (26 proc. podróżujących do Włoch), a następnie Rzym (18 proc.), Palermo (8 proc.) i Bari (7 proc.). W Hiszpanii najchętniej wybierane są Alicante (32 proc.), Malaga (19 proc.) i Barcelona (15 proc.).

Wizz Air: Hiszpania, Włochy i Norwegia na topie

Węgierski przewoźnik Wizz Air wskazuje, że wśród polskich podróżnych najczęściej wybierane są Hiszpania, Włochy i Norwegia.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Portugalia, Malta, Węgry i Francja.

Przedstawiciel linii podkreśla, że odzwierciedla to zarówno wyjazdy wypoczynkowe, jak i podróże związane z chęcią spędzenia świąt z bliskimi. Świąteczno-noworoczny okres to jeden z najbardziej intensywnych w roku - zaznaczono.

LOT: Hitem połączenie do Laponii

Polskie Linie Lotnicze LOT zwracają uwagę na ogromne zainteresowanie połączeniem z Warszawy do Rovaniemi w fińskiej Laponii - szczególnie wśród rodzin z dziećmi.

Wśród najpopularniejszych kierunków sylwestrowych znalazły się Dubaj, Teneryfa, Larnaka, Malta i Miami. LOT odnotowuje również wzmożony ruch do europejskich miast, takich jak Paryż, Rzym, Barcelona, Ateny czy Lizbona.