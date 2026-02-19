Eksplozja podczas przygotowań do ramadanu w pakistańskim Karaczi. Co najmniej 16 osób, w tym dzieci, zginęło, a 13 zostało rannych w wyniku wybuchu podczas przygotowywania posiłku przez rodziny. Informację potwierdziły lokalne władze, na które powołuje się agencja AFP.

Ratownicy na miejscu wybuchu w Karaczi / Rehan Khan / PAP/EPA

Co najmniej 16 osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło, a 13 zostało rannych w wyniku eksplozji w Karaczi na południu Pakistanu.

Do tragedii doszło podczas przygotowywania posiłku przed ramadanem na gęsto zaludnionym przedmieściu miasta.

W wyniku wybuchu zawalił się trzykondygnacyjny budynek.

Szesnaście osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło, a 13 zostało rannych - powiedział agencji AFP Hassan Khan, rzecznik agencji ratunkowej prowincji Sindh. Dodał, że doszło do zawalenia się trzykondygnacyjnego budynku na gęsto zaludnionym przedmieściu Karaczi. Obecnie nie wiadomo, jaka była przyczyna tego zdarzenia.

Najwyraźniej doszło do wybuchu gazu, ale śledztwo ustali, co dokładnie się wydarzyło - powiedział w rozmowie z AFP urzędnik miejski Nasrullah Abbasi. Do eksplozji doszło około godz. 4 nad ranem czasu miejscowego (północy w Warszawie).

W Pakistanie takie wypadki zdarzają się stosunkowo często. Najczęściej spowodowane jest to niskimi standardami budowlanymi i nie najwyższą jakością materiałów używanych do wznoszenia budynków.

AFP przypomniała, że samo Karaczi liczy ponad 20 mln mieszkańców i znane jest z obiektów niespełniających norm, nielegalnej rozbudowy oraz przestarzałej infrastruktury.

Dodatkowo problemami są przeludnienie miasta i niewystarczające egzekwowanie przepisów budowlanych. W Karaczi rząd uznał za niebezpieczne około 600 budynków.