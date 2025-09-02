W wieku 73 lat zmarł Graham Greene. Aktor stał się znany dzięki filmowi "Tańczący z wilkami". Wieści o śmierci przekazał menadżer Greene'a.

Graham Greene miał 73 lata / Shutterstock

"Z głębokim smutkiem informujemy o spokojnym odejściu wielokrotnie nagradzanego, legendarnego kanadyjskiego aktora Grahama Greene'a" - powiedział Gerry Jordan w oświadczeniu dla CBC News. Media wskazują, że przyczyny śmierci były naturalne.

Za rolę Kopiącego Ptaka w filmie "Tańczący z wilkami" z 1990 roku Gaham Greene był nominowany do Oscara. Ta rola rozpoczęła jego filmową i serialową karierę. W 1992 roku zebrał dobre recenzje za udział w filmie "Na rozkaz serca". Wcielił się też w rolę Arlena Bitterbucka w "Zielonej mili", widzowie mogą go też kojarzyć ze "Szklanej Pułapki 3". Zagrał również w prequelu serialu "Yellowstone", "1883". Gościnnie wystąpił też w "The Last of Us". Ostatnio obsadzono go w filmie "King Ivory" w roli Holta Lightfeathera.

Jego kolega po fachu, Tom Jackson w rozmowie z kanadyjskim CBC przyznał, że Greene był dla niego przyjacielem i bratem. Nie było wystarczająco dużo czasu, by nacieszyć się towarzystwem Grahama - powiedział. Nie byłem dla niego najlepszym przyjacielem, ale on był dla mnie najlepszym przyjacielem - dodał.

Wideo youtube

Zanim został aktorem filmowym, Greene grał w brytyjskich teatrach. Wcześniej imał się różnych zawodów: był hutnikiem, rysownikiem, a także członkiem ekipy technicznej zespołu rockowego.

W wywiadzie dla kanadyjskiego magazynu "Playback" wskazał, że kluczowym momentem w jego życiu było poślubienie żony - Hilary Blackmore.

W trakcie swojej bogatej kariery zdobył wiele nagród, w tym nagrodę Earle Grey Award za całokształt twórczości przyznaną przez Kanadyjską Akademię Filmową i Telewizyjną w 2004 roku.

W 2016 roku został odznaczony Orderem Kanady, drugim najwyższym odznaczeniem cywilnym w tym kraju.











