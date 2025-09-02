SLM/A to rebelianckie ugrupowanie, które działa przede wszystkim w prowincji Darfur, w zach. Sudanie.

Reuters podkreślił, że w górach Marra schroniła się duża liczba przesiedleńców z innych części Sudanu, w których toczą się walki między wojskami rządowymi i rebelianckimi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF).

Trwająca od ponad dwóch lat wojna domowa w Sudanie doprowadziła do jednego z największych na świecie kryzysów humanitarnych. Szacuje się, że z niedożywieniem zmaga się około połowy z liczącej ponad 50 mln populacji tego kraju, a kilka milionów ludzi opuściło swoje domy.

Góry Marra znajdują się w odległości niespełna 150 km od miasta Al-Faszir, które w ostatnich tygodniach było areną zaciętych walk między oddziałami RSF a sudańską armią.