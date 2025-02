Warszawski Hotel Presidential (dawny Marriott) stracił pozwolenie na użytkowanie budynku w centrum Warszawy. Powodem są nierozwiązane kwestie bezpieczeństwa. Urzędniczka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wskazała, że czasu na naprawienie uchybień było dużo.

Warsaw Presidential Hotel / Albert Zawada / PAP

Jak usłyszał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, zastrzeżenia co do Hotelu Presidential dotyczą instalacji przeciwpożarowych w budynku przy Al. Jerozolimskich.

Miejska komenda PSP cyklicznie, od 2016 do 2021 r., przedłużała hotelowi czas realizacji zaleceń przeciwpożarowych. A zatem miał on bardzo dużo czasu na usunięcie wszelkich uchybień. Kontrola urzędu marszałkowskiego w czerwcu zeszłego roku wykazała natomiast, że hotel nie wykonał zaleceń PSP, które miały być wprowadzone w życie do końca 2021 r. - powiedziała Marta Milewska z urzędu marszałkowskiego.

Właściciel obiektu dostał czas do końca zeszłego roku na realizację tych zaleceń pokontrolnych, z czego się niestety nie wywiązał. I na tej podstawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne i podjęta została decyzja o nakazie wstrzymania usług do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień - dodała.

Właściciel ma prawo odwołania się od tej decyzji do ministra sportu i turystyki.

Nie trzeba tłumaczyć, że kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego są niezwykle ważne, a szczególnie są ważne w przypadku obiektów hotelowych. Urzędy marszałkowskie mają prawo kontrolować obiekty hotelarskie co trzy lata - wynika to z przepisów ustawy o usługach hotelarskich - przypomniała Milewska.

Jak donosi reporter RMF MAXX, Hotel Presidential nie wstrzymał przyjmowania rezerwacji i nadal jest otwarty dla gości.