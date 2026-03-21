Cztery osoby nie żyją, dwie są ranne - to tragiczny bilans pożaru na warszawskim Ursynowie. Ogień pojawił się w samochodzie dostawczym, a następnie rozprzestrzenił się na sąsiedni budynek.
Do zdarzenia doszło przed godz. 15:00 w sobotę na ul. Migdałowej na warszawskim Ursynowie.
Strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu dostawczego na warszawskim Ursynowie, jednak szybko się okazało, że ogień rozprzestrzenił się na sąsiedni budynek, w którym jest strzelnica - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.
W pożarze ucierpiało sześć osób. Niestety, cztery z nich zmarły, a dwie zostały ranne. Poszkodowanych przetransportowano do szpitala.
Sam pożar został opanowany przez strażaków. Trwa jeszcze dokładne sprawdzanie całego budynku, czy nie ma jakiejś większej liczby osób poszkodowanych - mówi w rozmowie z naszą dziennikarką kpt. Jan Bentkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
W działaniach bierze udział pięć zastępów straży pożarnej.
Dokładne przyczyny wybuchu pożaru na razie nie są znane. Śledczy będą ustalać, w jaki sposób ogień pojawił się w busie i dlaczego rozprzestrzenił się na sąsiedni budynek.