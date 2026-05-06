Ponad 50 kilogramów marihuany o wartości niemal 2,5 miliona złotych przechwycili funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. Narkotyki ukryto w przesyłkach z odzieżą nadanych w Kanadzie, które miały trafić do dwóch odbiorców w Polsce.

/ KAS /

Bądź na bieżąco! Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili akcję, w wyniku której przejęto łącznie 50,5 kg marihuany.

Narkotyki znajdowały się w ośmiu paczkach w jednej z firm spedycyjnych w Pruszkowie. Zgodnie z deklaracjami miały zawierać jedynie odzież. Przesyłki zostały nadane przez tę samą osobę w Kanadzie, jednak ich adresatami było dwóch różnych odbiorców w Polsce.

Marihuana ukryta wśród ubrań

Podczas kontroli okazało się, że wśród ubrań ukryto hermetycznie zamknięte foliowe opakowania wypełnione marihuaną.

W pierwszych czterech przesyłkach funkcjonariusze znaleźli ponad 26 kg marihuany, a w kolejnych czterech – ponad 24 kg. Łączna wartość zabezpieczonego towaru została oszacowana na prawie 2,5 mln złotych.

Za przywóz narkotyków do Polski grożą bardzo poważne konsekwencje prawne. Osobom zamieszanym w ten proceder może grozić grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat.