W trakcie zjazdu krajowego i kongresu partii, Polska 2050 Szymona Hołowni ogłosiła zmianę nazwy. Nie będzie w niej już nazwy założyciela partii. Ugrupowanie będzie się posługiwać nazwą Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. "Zaczynamy nowy rozdział" - podkreślono na profilu partii w mediach społecznościowych.
O tym, że dziś ogłoszona zostanie nowa nazwa ugrupowania poinformował Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - Paweł Śliz. Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje - mówiła do Szymona Hołowni w trakcie kongresu partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. To jest od dzisiaj nazwa naszej partii - mówiła Pełczyńska-Nałęcz. Nie ma innego słowa, którym można zastąpić Szymona Hołownię - dodawała.
Zwracając się do zgromadzonych Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona Pełczyńska-Nałęcz "lobbystą klasy średniej".
Płaca, praca i mieszkania - to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050 - mówiła.
Jak mówiła, "praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku". Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego - mówiła.
Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy zł - powiedziała.
