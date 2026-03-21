W trakcie zjazdu krajowego i kongresu partii, Polska 2050 Szymona Hołowni ogłosiła zmianę nazwy. Nie będzie w niej już nazwy założyciela partii. Ugrupowanie będzie się posługiwać nazwą Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. "Zaczynamy nowy rozdział" - podkreślono na profilu partii w mediach społecznościowych.

Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adam Rudawski i Agnieszka Ryś w czasie Kongresu Nowego Otwarcia Polski 2050 / Paweł Supernak / PAP

Bądź na bieżąco. Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

O tym, że dziś ogłoszona zostanie nowa nazwa ugrupowania poinformował Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - Paweł Śliz . Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje - mówiła do Szymona Hołowni w trakcie kongresu partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. To jest od dzisiaj nazwa naszej partii - mówiła Pełczyńska-Nałęcz. Nie ma innego słowa, którym można zastąpić Szymona Hołownię - dodawała.

Jaki jest pomysł na partię?

Zwracając się do zgromadzonych Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona Pełczyńska-Nałęcz "lobbystą klasy średniej".

Płaca, praca i mieszkania - to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050 - mówiła.

Jak mówiła, "praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku". Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego - mówiła.

Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy zł - powiedziała.

Wkrótce więcej informacji.