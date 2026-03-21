Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków miał ogromną awarię. Oznaczało to duże utrudnienia w aptekach. Po godzinie 12:00 Naczelna Izba Aptekarska przekazała, że sytuację udało się opanować.

Doszło do awarii Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków

"Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych" - napisała na X po godzinie 10:00 Naczelna Izba Aptekarska (NIA).

PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków.

Co to oznaczało dla pacjentów?

NIA podkreślała, że system praktycznie nie działał lub działał z olbrzymimi opóźnieniami. "Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość" - informował samorząd farmaceutów.

Po godzinie 12:00 NIA przekazała, że problemy powoli znikają. "Wygląda na to, że awarię udało się opanować, poszczególne kraje Austria, Węgry, Portugalia, Norwegia, w tym również Polska - wróciły lub wracają do pełnego działania. Będziemy wyjaśniać i sprawdzać przyczyny awarii NMVS, oraz informować o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie" - zaznaczono.