W Ciechanowie przed Urzędem Miasta ruszył montaż podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę. Zapewni on wodę okolicznej zieleni, w tym drzewom i krzewom, których będzie więcej niż obecnie. To część projektu „odbetonowywania placu” przed tamtejszym ratuszem.

/ Urząd Miasta w Ciechanowie / Facebook

W Ciechanowie rozpoczął się montaż podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę przed Urzędem Miasta.

Jak poinformował ciechanowski magistrat, inwestycja pozwoli na oszczędne gospodarowanie wodą, która zasili rośliny na placu.

Równolegle z montażem zbiornika trwa sadzenie nowych drzew i krzewów. Zieleń pojawi się na powierzchni około 1100 metrów kwadratowych.

To element projektu "Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu", którego celem jest zwiększenie bioróżnorodności i retencji w centrum miasta.

Na realizację projektu miasto pozyskało prawie 2,6 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Całkowity koszt inwestycji to 3 mln zł.

Wcześniej na placu zamontowano drewnianą pergolę na rośliny pnące, a w kolejnych etapach pojawią się ławki, huśtawki i stoły do pikników.





Poparcie mieszkańców i ekspertów



Koncepcję zmian poparło 94 proc. uczestników konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Ciechanowa. Projekt uzyskał także akceptację specjalnego jury złożonego z architektów, urbanistów, inżynierów oraz przedstawicieli samorządu i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.



W ramach inwestycji przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz pojawi się nowe oświetlenie - liniowe ledowe i na słupach.

Materiał z demontażu utwardzonej nawierzchni zostanie wykorzystany do remontu ciągu pieszego w innym miejscu miasta.



