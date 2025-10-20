Obniżenie poziomu wody w rzece Wieprz w Łęcznej (Lubelskie) odsłoniło drewniane elementy dawnej konstrukcji mostowej. To pozostałości jednej z najważniejszych historycznych przepraw regionu, po której w lipcu 1792 roku miały przejść oddziały Tadeusza Kościuszki wracające z bitwy pod Dubienką. Wkrótce rozpoczną się badania archeologiczne, które mogą rzucić nowe światło na dzieje tego miejsca.

W wyniku obniżenia się lustra wody rzeki Wieprz, w jej nurcie – w rejonie wzgórza Podzamcze w Łęcznej (Lubelskie), przy ujściu rzeczki Świnki odsłoniły się drewniane elementy konstrukcyjne - to 100 wbitych w dno drewnianych słupów, które stanowiły podporę dawnego, XVIII-wiecznego mostu na Wieprzu - poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Historyczne źródła wskazują, że most ten był kluczową przeprawą w dawnym systemie komunikacyjnym Lubelszczyzny.

"Most musiał udźwignąć armaty, wozy amunicyjne, prowiantowe i kuźnie obozowe" - czytamy w przekazach dotyczących wydarzeń z lipca 1792 roku, kiedy to przez Łęczną przeszła armia koronna Tadeusza Kościuszki po zwycięstwie pod Dubienką.

Nie jest pewne, z jakiego okresu pochodzą obecnie widoczne w rzece elementy. Wiadomo jednak, że most w Łęcznej funkcjonował nieprzerwanie aż do czasów powojennych XX wieku, kiedy zastąpiła go nowa konstrukcja.

W związku z planowaną budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która ma nawiązywać do historycznego traktu, Urząd Miasta Łęczna zapowiada przeprowadzenie badań archeologicznych.

"Liczymy, że pozwolą one pozyskać materiał archeologiczny związany z użytkowaniem mostu w różnych fazach jego funkcjonowania i lepiej poznać historię jednej z najstarszych przepraw na Wieprzu" - informują przedstawiciele urzędu.

Badania mają objąć zarówno zinwentaryzowanie odsłoniętych przez rzekę elementów, jak i poszukiwanie artefaktów związanych z dawną przeprawą.