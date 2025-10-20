Fabryka Volkswagen Poznań we Wrześni (VWP) powiększy się o dwie nowe hale produkcyjne. Mają one powstać w ramach planowanego poszerzenia oferty modeli elektrycznych. Zakład przygotowuje się bowiem do produkcji kolejnej generacji w pełni elektrycznego modelu Crafter. Okazuje się jednak, że rozbudowa nie zwiększy znacząco zatrudnienia, lecz jedynie zabezpieczy obecne miejsca pracy. Inwestycja ma potrwać do 2027 roku i jak dotąd, nie znamy jej całkowitej wartości.

Fabryka Volkswagena we Wrześni (zdjęcie poglądowe) / LUKASZ GDAK / Polska Press / East News

Volkswagen Poznań we Wrześni rozbuduje zakład o dwie nowe hale. To przygotowania do produkcji drugiej generacji w pełni elektrycznego modelu Crafter.

Rozbudowa nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia, a jedynie zabezpieczy istniejące miejsca pracy. Obecnie w produkcji wykorzystuje się ponad 1,3 tys. robotów oraz systemy jakości oparte na AI.

Fabryka napędzana jest wyłącznie "zieloną energią" - korzysta m.in. z własnej farmy fotowoltaicznej.

Rozbudowa nie zwiększy zatrudnienia

Dwie nowe hale produkcyjne wzbogacą fabrykę Volkswagena we Wrześni. Poszerzenie zakładu wiąże się z przygotowaniami do produkcji nowej generacji modelu Crafter. Chodzi konkretnie o samochód dostawczy w wersji w pełni elektrycznej.

Jak się jednak okazuje, rozbudowa fabryki nie oznacza znaczącego zwiększenia liczby miejsc pracy. Ma ona jedynie zabezpieczyć dotychczas istniejące - dowiedziała się PAP. Obecnie spółka zatrudnia ok. 9 tys. osób, co czyni ją największym pracodawcą w Wielkopolsce. Jednocześnie w zakładzie wykorzystuje się ponad 1,3 tys. robotów oraz systemy jakości oparte na sztucznej inteligencji.

Zakład stawia na elektromobilność

Wielkopolska fabryka VWP jest jedynym na świecie zakładem produkującym modele Crafter, Caddy i siostrzany model marki MAN TGE. Zakład ma się powiększyć o halę budowy karoserii oraz magazyn baterii. Mają one być dostosowane do wymogów produkcji nowej generacji elektrycznego Craftera. Rozbudowa jest bowiem częścią planowanego poszerzenia palety modeli elektrycznych.

Rozszerzenie produkcji o kolejną generację naszego w pełni elektrycznego modelu Crafter jest kolejnym logicznym krokiem w elektryfikacji naszej oferty. Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych - mówił Stefan Mecha, prezes zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

"Zielona" fabryka?

Co ciekawe, fabryka we Wrześni jest zasilana wyłącznie "zieloną energią" - deklaruje producent. Tak samo mają być zasilane pozostałe zakłady tej marki w Polsce. Ponadto, wrzesińska fabryka ma korzystać również z energii z własnej farmy fotowoltaicznej. Kiedy sprzyja pogoda, zakład ma korzystać nawet w 100 proc. z energii ze słońca.