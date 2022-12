​Biegły wskazał przyczynę zgonu 55-letniego obywatela Ukrainy znalezionego we wtorek, w jednym z mieszkań w Ostrowi Mazowieckiej. Były to liczne rany kłute w obrębie klatki piersiowej do serca i płuc - przekazała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W czwartek po godzinie 15:00 zakończyła się sekcja zwłok 55-letniego Ukraińca, którego ciało znaleziono we wtorek, w jednym z mieszkań w Ostrowi Mazowieckiej. Według biegłych, przyczyną zgonu były, jak przekazała rzeczniczka liczne rany kłute w obrębie klatki piersiowej, do serca i płuc. Właściciel mieszkania w Ostrowi Mazowieckiej dokonał we wtorek, 27 grudnia po południu makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znalazł zwłoki 55-letniego Ukraińca, któremu wynajmował lokum. Prokurator zaznaczyła, że mieszkanie było czyste, zadbane i zamknięte na klucz. Mężczyzna od 2019 roku pracował w pobliskiej spółdzielni mleczarskiej. Trwa ustalanie sprawcy lub sprawców zabójstwa - powiedziała wcześniej rzecznik. Informację o znalezieniu w jednym z mieszkań w Ostrowi Mazowieckiej ciała Ukraińca otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Zobacz również: Burzyńska na blogu: Premier dostał łomot

