W Krakowie rozpoczęło się świętowanie roku słynnego malarza z okresu Młodej Polski Włodzimierza Tetmajera. Obchody zainaugurowano w Rydlówce - oddziale Muzeum Krakowa. Następnie muzyczny orszak kolędniczy ruszył w drogę.

Rydlówka. Inauguracja Roku Włodzimierza Tetmajera / Józef Polewka, RMF FM / RMF FM

Do specjalnego pochodu mógł dołączyć każdy. Uczestnicy tego wydarzenia wyruszyli specjalnym tramwajem z Bronowic Małych w stronę Rynku. Tej historycznej zabawie przewodniczyła kapela góralska, która zachęcała do wspólnego śpiewania pieśni bożonarodzeniowych. Historyczny tramwaj Tetmajerowski dojechał do Teatru Bagatela, a następnie okrążył krakowskie Planty, a na zakończenie uczestnicy przeszli jeszcze wokół Rynku.

/ Józef Polewka / RMF FM

29 listopada 2022 roku Senat RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Tetmajera.

Inicjatorem tej uchwały było Muzeum Krakowa, które wraz z licznymi instytucjami oraz stowarzyszeniami przygotowuje przyszłoroczne upamiętnienie stulecia śmierci tego artysty, społecznika i polityka.

Włodzimierz Tetmajer urodził się 31 grudnia 1861 r. w Harklowej, a zmarł 26 grudnia 1923 r. w Krakowie. Był jednym z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, przede wszystkim znanym ze swoich obrazów, grafik oraz działalności społecznej i politycznej.



W swoim malarstwie tworzył głównie wiejskie sceny rodzajowe, czerpiąc m. in. z życia podkrakowskich wówczas Bronowic. Ważną część jego twórczości stanowiły również pejzaże oraz polichromie kościelne.



Istotnym elementem jego życiorysu było łączenie - Krakowian z góralami, mieszczan z chłopami, czy zwolenników Piłsudskiego ze zwolennikami Dmowskiego.