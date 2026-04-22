Policjanci zatrzymali 4 młode osoby po brutalnym ataku na warszawskiej Woli. Najmłodszy z napastników miał 16 lat.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Zaatakowany mężczyzna umówił się z kobietą w wynajętym apartamencie na Woli. Oprócz niej na miejscu pojawili się także zamaskowani mężczyźni.

Jeden z nich trzymał nóż i gryf od hantli, a drugi miał pałkę teleskopową. Zażądali pieniędzy, a później pobili mężczyznę, okradli go i uciekli.

W związku z atakiem policjanci zatrzymali na warszawskim Wawrze trzy osoby: 17-latkę, 23-latka i 16-latka. Później ujęli jeszcze 20-latka, który miał związek ze sprawą.

W prokuraturze zatrzymanym postawiono zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz uszkodzenia ciała. 23-latek był wcześniej karany i będzie odpowiadał jako recydywista. Dwie osoby zostaną ukarane także za posiadanie narkotyków.

Troje zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. 16-latek trafił do schroniska dla nieletnich. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny.