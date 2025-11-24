Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu, które będą powodować gołoledź. Niebezpiecznie będzie od godz. 18 w poniedziałek do godz. 10 rano we wtorek.

IMGW ostrzega 11 województw przed marznącym deszczem i gołoledzią. / Shutterstock

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurno. W całym kraju przewidywany jest deszcz i deszcz ze śniegiem - silniejszy na południu i wschodzie kraju.

W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie może wystąpić gołoledź spowodowana marznącymi opadami deszczu. Na północy miejscami słabe opady śniegu, a na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącym deszczem dla województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Opady mogą marznąć i powodować gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 18.00. Koniec przewidziano na godz. 10.00 we wtorek.