Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu, które będą powodować gołoledź. Niebezpiecznie będzie od godz. 18 w poniedziałek do godz. 10 rano we wtorek.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurno. W całym kraju przewidywany jest deszcz i deszcz ze śniegiem - silniejszy na południu i wschodzie kraju.

W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie może wystąpić gołoledź spowodowana marznącymi opadami deszczu. Na północy miejscami słabe opady śniegu, a na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącym deszczem dla województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Opady mogą marznąć i powodować gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 18.00. Koniec przewidziano na godz. 10.00 we wtorek.

Temperatura wyniesie minus 4 st. C na Suwalszczyźnie, około 1 st. C na południowym wschodzie, a na zachodzie od 0 do minus 1 st. C. Wiatr w większości kraju słaby i umiarkowany, silniejszy w Karpatach, w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek, 25 listopada

Wtorek przyniesie zachmurzenie całkowite i opady w całej Polsce. Na południowym wschodzie spadnie deszcz, a w pozostałych regionach deszcz ze śniegiem. 

W pasie od Dolnego Śląska przez województwo łódzkie i mazowieckie aż po podlaskie możliwe będą w ciągu dnia także marznące opady deszczu. Na termometrach od 0 st. C na północy do około 6 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Na zachodzie około 1 st. C. Wiatr słaby, w niektórych miejscach na południu porywisty.

Noc z wtorku na środę - prognoza pogody

W nocy z wtorku na środę utrzyma się zachmurzenie. W południowo-wschodniej części Polski pojawią się opady deszczu, a na południowym zachodzie opady śniegu. Lokalnie mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, a w górach o 20 cm. Temperatura od 1 st. C do około 4 st. na zachodzie i południu około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na Wybrzeżu.

