"Ile ról może spełnić jedna osoba? Siostra, mama, narzeczona, przyjaciółka, opiekunka osoby z niepełnosprawnością…" – mówi Katarzyna Figura, która wspólnie z aktorami Małgorzatą Zajączkowską, Pauliną Chapko, Cezarym Łukaszewiczem, Kamilem Piotrowskim, Michałem Barczakiem oraz dyrektorem Teatru 6.piętro Eugeniuszem Korinem przygotowuje w tym roku Szlachetną Paczkę dla rodziny pani Joanny. Joanna ma zaledwie 21 lat, a po śmierci mamy los zrzucił na nią ogromną odpowiedzialność – przejęła opiekę nad trojgiem młodszego rodzeństwa, jedno z nich zmaga się z niepełnosprawnością.

Joanna walczy o prawa opiekuńcze dla swojego rodzeństwa i o mieszkanie socjalne dla nich. Nie myśli o sobie. Myśli o tym, jak jest odpowiedzialna i ile może zrobić dla swojego rodzeństwa - mówi Małgorzata Zajączkowska.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której przygotujesz Paczkę z pomocą.

Życiowa tragedia

Rodzinę, którą wesprą w tym roku aktorzy Teatru 6.piętro, tworzy czworo rodzeństwa: Joanna, Julia, Kinga i Filip. Kilka tygodni temu spotkała ich ogromna tragedia - zmarła ich ukochana mama, która przegrała walkę z nowotworem. Zachorowała ponad rok temu i jej stan bardzo szybko się pogarszał. Mama była ich wsparciem emocjonalnym i jako jedyna utrzymywała rodzinę, dlatego jej brak wywrócił życie dzieci do góry nogami.

Najstarsza z córek, 21-letnia Joanna, która zaczęła niedawno samodzielne życie, przed kilkoma miesiącami zrezygnowała z pracy i wróciła do domu, aby opiekować się mamą. Teraz stała się głową rodziny i chce zaopiekować się młodszym rodzeństwem, w tym jedną z sióstr, która zmaga się z afazją.

Ale to nie koniec nagłych życiowych ról, które na nią spadły, bo życie nie daje przerw pomiędzy aktami. Joanna działa dalej - wróciła do pracy, żeby móc utrzymywać całą czwórkę, a każdą wolną chwilę poświęca na wypełnianie formalności związanych ze staraniem się o mieszkanie socjalne. Obecnie rodzeństwo mieszka w wynajmowanym lokum. Opłaty pochłaniają większość wypłaty Joanny.

Jesteśmy dzisiaj tu, wspólnie z aktorami Teatru 6.piętro, żeby pomóc jej i jej rodzinie. Szykujemy dla niej Paczkę. Namawiamy wszystkich, którzy nas oglądają i którzy mogliby pomóc podobnym rodzinom, żeby też wsparli te rodziny - apeluje dyrektor Eugeniusz Korin.

Odegraj ważną rolę w życiu potrzebujących

Joanna wraz z rodzeństwem po śmierci mamy znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Gdy jednak ich dom odwiedzili wolontariusze Szlachetnej Paczki, rodzeństwo z dużą nieśmiałością opowiadało o swoich potrzebach. W Szlachetnej Paczce dla tej rodziny znajdą się m.in. przybory szkolne, zapas żywności trwałej, środków czystości czy ciepłe ubrania dla dorastającego rodzeństwa - dla nich to ogromne wsparcie.

Bycie darczyńcą jest wspaniałym uczuciem, ponieważ tego dnia możemy zrobić coś wyjątkowego dla tych ludzi. Małym kosztem. Naprawdę dla nas to nie jest wielki wysiłek, a dla tych ludzi to jest olbrzymia radość - mówi Małgorzata Zajączkowska.

Na co dzień trudno zauważyć, że obok komfortowej codzienności wielu z nas istnieje równoległa rzeczywistość biedy i niedostatku. Ta wiedza jednak pozwala docenić to, co mamy. I pomagać - mądrze, odpowiedzialnie, z sensem. Ze Szlachetną Paczką możesz wesprzeć konkretną rodzinę z najbliższej okolicy i odegrać w jej życiu ważną rolę - dodać otuchy, nadziei, przywrócić godność. Tak pomagać to wielka rzecz.

Jak zrobić Paczkę?

Jak zrobić Szlachetną Paczkę? To proste! Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybierzesz z bazy rodzinę, której chcesz pomóc i zbierzesz pomocników do wspólnego skompletowania niezbędnych rzeczy. Rodziny można wybierać tylko do 12 grudnia. Paczki z pomocą zawozicie do przypisanego magazynu w tzw. Weekend Cudów (13-14 grudnia). Skąd za pośrednictwem wolontariuszy i wolontariuszek, paczki dotrą do potrzebujących.

Pomagając i dzieląc się z innymi, sami też zyskujemy - ogromną radość, poczucie sprawczości, pozytywne samopoczucie ze zrobienia czegoś dobrego dla innych. Paczki najlepiej przygotować w grupie - to może być rodzina, współpracownicy, przyjaciele, koledzy ze studiów czy pracy, a nawet sąsiedzi. Paczka daje dobrą energię z integracji, która skupia się wokół wspólnego robienia dobra. Dobry wpływ na czyjeś życie, zmiana jego historii, to najlepszy prezent, jaki tuż przed świętami możemy podarować sami sobie.

