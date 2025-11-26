Już w przyszły piątek – w imieniu Organizatora Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Miasta Katowice-Miasta Gospodarza – serdecznie zapraszamy na Jarmark Na Nikiszu. I znów przygotowaliśmy dla Was niezwykłe wydarzenie, w magicznym, świątecznym klimacie. Jak co roku, poza starannie wybranym rękodziełem, punktami gastronomicznymi, stoiskami z własnej roboty produktami spożywczymi, warto odwiedzić w tych dniach Nikiszowiec także z innych powodów.

Jarmark na Nikiszu cieszy się dużą popularnością / Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych /

Na Jarmark zaprasza także Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa: Jarmark na Nikiszu to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń bożonarodzeniowych, nie tylko w Katowicach, ale w całym regionie. Co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, zachwycając wyjątkową atmosferą, zabytkową architekturą Nikiszowca oraz starannie dobraną ofertą handlową. Jako miasto od lat wspieramy to przedsięwzięcie i jestem z tego bardzo dumny. Pomimo ogromnego sukcesu organizacyjnego, Jarmark wciąż zachowuje swój lokalny charakter, przypominając o naszych korzeniach i o tym, co w świątecznej atmosferze najważniejsze, czyli radości płynącej z bycia razem - podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic

Serdecznie zapraszam do Katowic, by w pierwszy weekend grudnia poczuć magię tego wyjątkowego czasu właśnie podczas Jarmarku na Nikiszu - dodaje prezydent.

Na Nikiszu można zobaczyć występ orkiestry górniczej / Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych /

Towarzyszące Jarmarkowi atrakcje:

Koncerty:

5.12, godz. 16.30: zespół "Katovoda" (Kościół św. Anny w Nikiszowcu; obowiązują zapisy: m.krakowiak@fil.org.pl)

5.12, godz. 18.30: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (telebim w strefie gastro)

6.12, godz. 12.00: Schola Cantorum Minorum Chosoviensis (kościół św. Anny w Nikiszowcu)

7.12, godz. 13.30: Orkiestra "Wieczorek" (przy byłym atelier Niesporek)

Podczas wydarzenia rynek w Nikiszowcu ozdobią niezwykłe iluminacje, które zaczarują nikiszowiecką przestrzeń. Nowością będzie specjalny pokaz - Drone Light Show, który rozświetli niebo nad Nikiszowcem w sobotę 6.12 o godzinie 17.00.

Nie zabraknie też czegoś dla najmłodszych, których zapraszamy na karuzelę wiedeńską oraz pociąg św. Mikołaja. Świętego Mikołaja wypatrujcie oczywiście 6. Grudnia na jarmarku.

W niedzielę w godz. 12.00-15.00 zachęcamy do oddawania krwi w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Bus będzie stać przy ul. Nałkowskiej.

Uwaga, w tym roku zmieniają się godziny Jarmarku Na Nikiszu:

piątek (5.12): godz. 12:00-20:00

sobota (6.12): godz. 11:00-21:00

niedziela (7.12): godz. 11:00-19:00

Bezpłatne linie autobusowe

I w tym roku zaplanowano dwie bezpłatne linie autobusowe - S1 i S2. Kursować będą w dniach od 5 do 7 grudnia, w godzinach Jarmarku.

Linia S1 kursować będzie z katowickiego dworca (stanowisko 7) na Jarmark (przystanek Janów Zamkowa Skwer). W stronę Dworca odjedziemy z tego samego przystanku.

Linia S2 będzie kursować z parkingu przy Cmentarzu Komunalnym (ul. Murckowska) oraz z Centrum Przesiadkowego Zawodzie - do Jarmarku (ten sam przystanek: Janów Zamkowa Skwer). Stanowiska do odjazdu darmowych autobusów będą oznaczone flagami z logiem Jarmarku Na Nikiszu. Autobusy będą miały na wyświetlaczach informacje o Jarmarku.

Zachęcamy do pozostawiania samochodów na parkingach publicznych zlokalizowanych przy w/w przystankach (parking przy Cmentarzu Komunalnym, Centrum Przesiadkowe Zawodzie). Wjazd na osiedle Nikiszowiec w dniach od 4.12 do 7.12 będzie możliwy tylko dla mieszkańców i osób pracujących na osiedlu - na podstawie wjazdówek.

Więcej informacji:

www.facebook.com/JarmarkNaNikiszu

Współorganizator wydarzenia: Miasto Katowice - Miasto Gospodarz

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Katowice

Patronat medialny: Radio RMF FM, Gazeta Wyborcza, TVP Katowice, wKatowicach.eu

Partner Główny: Tauron Polska Energia S.A.

Partnerzy: KatoHub, Cukiernia-Piekarnia Michalscy, Śląska Prohibicja, Żebrownia Restauracja, Odeon, Astranate, LUXMED Szpital Mavit, TBS Katowice, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa