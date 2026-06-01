Holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot pozostaną w Polsce maksymalnie pół roku dłużej. Decyzja o przedłużeniu misji zapadła na prośbę NATO i polskich władz. Systemy chronią strategiczne centrum logistyczne w Jasionce, przez które trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy.

/ Shutterstock

Misja dwóch holenderskich systemów Patriot w Polsce została przedłużona o maksymalnie sześć miesięcy.

Systemy chronią centrum logistyczne NATO w Jasionce, kluczowe dla dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W poniedziałek ambasada Holandii w Polsce poinformowała, że misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej Patriot w naszym kraju zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Pierwotnie planowano, że zakończy się ona w czerwcu 2026 roku, jednak ze względu na rosnące zagrożenia i kluczową rolę centrum logistycznego NATO w Jasionce, zdecydowano się na wydłużenie obecności holenderskich sił.

Ochrona strategicznego centrum logistycznego NATO

Centrum logistyczne w podrzeszowskiej Jasionce odgrywa fundamentalną rolę w misji NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). To właśnie przez ten punkt przechodzi sprzęt wojskowy i pomoc dla walczącej Ukrainy. Holenderskie systemy Patriot zapewniają bezpieczeństwo tego miejsca, umożliwiając sprawne i bezpieczne prowadzenie operacji logistycznych.

Ministerstwo obrony Holandii podkreśla, że obecność systemów Patriot jest niezbędna do ochrony centrum przed potencjalnymi zagrożeniami powietrznymi. W obecnej sytuacji międzynarodowej, gdy bezpieczeństwo regionu jest zagrożone, takie wsparcie nabiera szczególnego znaczenia.

Decyzja podjęta na prośbę NATO i Polski

Jak poinformowała holenderska minister obrony Dilan Yesilgoz-Zegerius, decyzja o przedłużeniu misji została podjęta w odpowiedzi na oficjalną prośbę NATO oraz polskich władz. W piśmie skierowanym do parlamentu podkreśliła, że system Patriot to obecnie jeden z najważniejszych, ale i najbardziej deficytowych elementów obrony powietrznej w Europie. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i rosnących napięć w regionie, obecność tych systemów w Polsce jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego sojuszu.

Holandia w grudniu 2025 roku dostarczyła do Polski nie tylko dwa systemy Patriot, ale także system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów oraz 300 żołnierzy. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, Patrioty oraz grupa około 150 żołnierzy do ich obsługi pozostaną w Polsce najpóźniej do początku grudnia 2026 roku. Pozostałe systemy oraz żołnierze mają wrócić do Holandii już w czerwcu.