Pętla Metro Młociny w Warszawie nie będzie dostępna dla tramwajów w długi weekend 4-7 czerwca. Technicy będą musieli wymienić tam cztery zwrotnice. Dla pasażerów przygotowano zastępczą komunikację autobusową.

Pętla Metro Młociny zamknięta dla tramwajów w dniach 4-7 czerwca

Tramwaje Warszawskie podkreślają, że pętla służy pasażerom od 2008 r. i jest intensywnie wykorzystywana. Z tego powodu konieczny jest jej remont.

Odbędzie się on w długi weekend 4-7 czerwca. Prace będą prowadzone nocą, co może wiązać się ze zwiększonym hałasem.

Jak pojadą tramwaje oraz autobusy komunikacji zastępczej?

W związku z pracami tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli Metro Młociny z obydwu stron - zarówno z kierunku Marymonckiej i Tarchomina, jak i Broniewskiego i Al. Reymonta. Ruch będzie wstrzymany w ciągu Wólczyńskiej, Nocznickiego i Al. Wittek na odcinku: Zajezdnia Żoliborz - Al. Reymonta.

Uruchomione zostaną dwie autobusowe linie zastępcze Z-2 i Z33.

Autobusy Z-2 będą kursowały z Winnicy do Metra Młociny (przystanek Metro Młociny 17) po trasie tramwaju "dwójki" (czyli ulicami Światowida, Myśliborską i przez Most Skłodowskiej-Curie).

Autobusy Z33 pojadą między pętlą Piaski a Metrem Młociny 25 (ulicami Broniewskiego, Galla Anonima, Kochanowskiego, Aleją Reymonta, Wólczyńską, Nocznickiego).

Nie będą kursowały tramwaje linii 2, a linii 17 we wszystkich kursach dojadą do Winnicy.

Trasa linii 6 zostanie skrócona - z Gocławka składy dojadą do Zajezdni Żoliborz 08, a pasażerów zabiorą na Pragę z przystanku Zajezdnia Żoliborz 05.

Tramwaje linii 26 będą kończyły i zaczynały kursy na pętli Piaski (czyli z Alei Reymonta pojadą w ulicę Broniewskiego), a 33 na pętli Nowe Bemowo (z ulicy Broniewskiego pojadą w Aleję Reymonta i Powstańców Śląskich).