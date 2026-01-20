Widzew pochwalił się kolejnym wzmocnieniem, już piątym tej zimy. Łódzką ekipę zasilił hiszpański obrońca Carlos Isaac z Cordoba FC. Nieoficjalnie Widzew zapłacił za niego milion euro, aktywując klauzulę wykupu.

Piłkarze Widzewa / Jarek Praszkiewicz / PAP

Carlos Isaac został nowym piłkarzem Widzewa Łódź - klub aktywował klauzulę wykupu z Cordoba FC.

27-letni Hiszpan to prawy obrońca, który ma wzmocnić defensywę Widzewa.

Isaac większość kariery spędził w Hiszpanii, grał m.in. w Atletico Madryt, Deportivo Alaves, Albacete, Realu Oviedo i portugalskiej Vizeli.

W tym sezonie w Cordobie rozegrał 17 spotkań, zdobył 1 gola i zanotował 2 asysty.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Carlos Isaac ma wzmocnić defensywę Widzewa, który jesienią w 18 ligowych meczach stracił 28 goli. Kontrakt Hiszpana ma obowiązywać do końca czerwca 2028 r. i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Isaac jest prawym obrońcą i większość swojej dotychczasowej kariery spędził w ojczyźnie, z krótkim epizodem w Portugalii. Zaczynał w Atletico Madryt, w którego barwach zaliczył dwa występy w hiszpańskiej La Lidze. Następnie był piłkarzem Deportivo Alaves, Albacete Balompie, Realu Oviedo oraz portugalskiej Vizeli.

Od sierpnia 2024 r. grał w Cordobie, dziesiątej obecnie drużynie na zapleczu hiszpańskiej Primera Division. W tym sezonie rozegrał 17 meczów, strzelił jednego gola i miał dwie asysty. W sumie we wszystkich klubach w Segunda Division wystąpił w 137 spotkaniach.

Carlos przychodzi do nas, by wzmocnić rywalizację na prawej stronie obrony. Trener podkreśla, że chce mieć dużą rywalizację na każdej pozycji i do tego dążymy. Mamy przekonanie, że będzie wartością dodaną dla zespołu. Cordoba nie chciała go puścić, dlatego aktywowaliśmy klauzulę wykupu - przyznał pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu Dariusz Adamczuk.

Jego umowa z Cordobą wygasała latem br. Za możliwość sprowadzenia Isaaca już teraz Widzew, według mediów, musiał zapłacić milion euro.