Ponad godzinę opóźnienia mogą mieć niektóre pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Na stacji Ursus-Niedźwiadek zepsuł się skład jadący ze stolicy do Grodziska Mazowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do awarii pociągu doszło po godzinie 5 rano.

Przed godz. 8 na tym przystanku dostępny był jeden tor, co spowodowało ogromne utrudnienia.

Część połączeń odwołano. Wiele jest opóźnionych. Dotyczy to pociągów linii S1, SKM jadących do Pruszkowa, a także Kolei Mazowieckich, które kursują do Skierniewic.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów obowiązujących u obu przewoźników.



Jak przekazała po godz. 8 reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu rzeczniczka Kolej Mazowieckich Donata Nowakowska, wkróce przejazd zablokowanym torem zostanie udrożniony, a w ciągu godziny ruch składów powinien wrócić do normy.