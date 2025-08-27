Do ataku doszło w środę po południu. Jak ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, byłego ministra zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że napastnicy w momencie ataku głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie pandemii. To właśnie w czasie epidemii Covid-19 Adam Niedzielski był szefem resortu zdrowia.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawcy napaści zostaną surowo ukarani.

Były minister na szczęście nie doznał groźnych obrażeń. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Niedzielski został już wypisany ze Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Były minister zdrowia nie skorzystał z propozycji zwolnienia lekarskiego.