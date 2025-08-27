„Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów" - poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Adam Niedzielski z obrażeniami ciała trafił w środę do szpitala.
"Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności" - poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Zapowiedziano, że więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu procedur.