Banki w Niemczech i innych krajach Europy zablokowały płatności PayPal o wartości nawet 10 miliardów euro po wykryciu milionów podejrzanych transakcji. Problem dotknął klientów w całej Europie, a przyczyną była awaria systemu zabezpieczeń amerykańskiego giganta płatności cyfrowych.

Niemieckie banki zablokowały miliardowe płatności PayPal. Powodem obawy o oszustwa / Shutterstock

W poniedziałek niemieckie banki zablokowały płatności PayPal o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro (ok. 11,7 miliarda dolarów) z powodu podejrzeń o masowe oszustwa - poinformował dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Według informacji gazety, system bezpieczeństwa PayPal, który zwykle filtruje fałszywe polecenia zapłaty, został poważnie zakłócony pod koniec ubiegłego tygodnia. W efekcie do banków trafiły niezweryfikowane polecenia zapłaty, co zmusiło instytucje finansowe do natychmiastowej reakcji.

Jak podaje BBC, Niemieckie Stowarzyszenie Banków Oszczędnościowych (DSGV) potwierdziło, że doszło do "incydentów związanych z nieautoryzowanymi poleceniami zapłaty inicjowanymi przez PayPal wobec różnych instytucji kredytowych". Problem dotknął nie tylko Niemiec, ale miał wpływ na transakcje w całej Europie.

Rzecznik PayPal przyznał, że doszło do "tymczasowego zakłócenia usług", które dotknęło "niektóre transakcje naszych partnerów bankowych i potencjalnie ich klientów". Firma zapewniła, że przyczyna problemu została szybko zidentyfikowana, a współpraca z bankami pozwoliła na aktualizację wszystkich kont. "Transakcje do i z PayPal znów przebiegają normalnie" - poinformowało DSGV.

Według anonimowego źródła cytowanego przez agencję Reuters, wartość zablokowanych płatności mogła wynosić od setek milionów do nawet kilku miliardów euro. Niemiecki nadzór finansowy BaFin został poinformowany o incydencie, jednak nie ujawniono szczegółów. Z kolei luksemburski regulator CSSF, gdzie PayPal Europe ma swoją siedzibę, przekazał, że nie ma obecnie potrzeby interwencji.

W wyniku doniesień o problemach, akcje PayPal spadły o 1,9 proc. na otwarciu giełdy w środę.

System do tej pory się sprawdzał

PayPal to międzynarodowa platforma płatności elektronicznych, która umożliwia szybkie i bezpieczne przesyłanie pieniędzy przez internet. Użytkownicy mogą za jej pomocą płacić za zakupy online, przesyłać środki innym osobom, a także odbierać płatności. PayPal działa jako pośrednik między kontem bankowym lub kartą płatniczą a odbiorcą płatności, dzięki czemu dane finansowe użytkownika nie są udostępniane sprzedawcom.

Serwis został założony w 1998 roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie jest jednym z najpopularniejszych systemów płatności internetowych na świecie.