Skażony wodociąg zaopatrywał wodą 1700 osób. Obecnie trwa akcja dostarczenia mieszkańcom wody pitnej i przeznaczonej do mycia.



Na stronach gminy zamieszczono harmonogram postojów mobilnej cysterny. Woda będzie dystrybuowana co najmniej do środy. W urzędzie gminy rozdawane są też pięciolitrowe butle z wodą pitną.