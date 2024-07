Co to znaczy, że woda jest niezdatna do spożycia?

Poza tym, że woda nie powinna być spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się jej do przewodu pokarmowego m.in. w wyniku przygotowywania z niej napojów, czy potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, czy też mycia zębów.