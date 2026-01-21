Starogard Gdański mierzy się z poważną awarią ciepłowniczą. Czasowo wyłączono dostawy ciepła w całym mieście.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z informacji przekazanych po południu przez władze miasta wynika, że miejsce awarii zostało zlokalizowane. Nie jest jasne, jak długo potrwa naprawa. Wiadomo, że konieczne było wyłączenie dostaw ciepła dla całego miasta.

"Dostawca ciepła przewiduje, że ciepło powróci do mieszkańców w godzinach nocnych" - zapowiadał magistrat. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pisze z kolei, że wznowienie dostaw może nastąpić dopiero w czwartek we wczesnych godzinach porannych.

Na Gorącą Linię RMF FM dostajemy sygnały od zaniepokojonych awarią mieszkańców miasta.

Ogrzewanie nie chodzi od godz. 15, a jest -12 stopni - alarmował pan Andrzej.