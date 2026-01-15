Mieszkańcy północnych dzielnic Szczecina mogą spodziewać się powrotu ciepła jeszcze dziś wieczorem. Prace naprawcze zakończono szybciej niż przewidywano, a obecnie trwa uzupełnianie gorącej wody w sieci.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Awaria ciepłownicza, która dotknęła okolice ulic Maciejkowa, Kalinowa, Wiśniowy Sad, Wiosny Ludów, Chopina, Wszystkich Świętych oraz Krasińskiego, została usunięta.

"Awaria została usunięta szybciej, niż zakładaliśmy - udało się skrócić czas przerwy o połowę" - poinformowała w mediach społecznościowych Szczecińska Energetyka Cieplna.



Ciepło powinno wrócić do mieszkańców jeszcze dzisiaj wieczorem.

Obecnie mogą występować chwilowe zakłócenia w dostawach ciepła, związane ze stabilizacją systemu.

"Regulujemy pracę sieci, jednak do czasu całkowitego przywrócenia dostaw ciepła takie zakłócenia mogą występować. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Działamy" - przekazano w komunikacie.

W przypadku utrzymujących się problemów z ciepłem lub ciepłą wodą zaleca się sprawdzenie parametrów w węźle cieplnym oraz kontakt z zarządcą, Pogotowiem Lokatorskim lub Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem 993.

