Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w czwartek ostrzeżenia dotyczące podróży do kilku krajów Azji Południowej. Resort odradza wyjazdy, które nie są konieczne, do Sri Lanki, Nepalu i na Malediwy, a także zaleca szczególną ostrożność w przypadku Bangladeszu.

MSZ odradza podróże do Sri Lanki, Nepalu i na Malediwy oraz zaleca szczególną ostrożność w Bangladeszu z powodu napiętej sytuacji bezpieczeństwa i konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Resort dyplomacji apeluje o rejestrację podróżnych w systemie Odyseusz.

Jak informuje MSZ na platformie X, decyzja o wydaniu ostrzeżeń dla Sri Lanki i Malediwów wynika z trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie . Większość połączeń lotniczych do tych państw odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej, co zwiększa ryzyko dla podróżnych.

W przypadku Nepalu resort dyplomacji zwraca uwagę nie tylko na trasę lotów przez region Zatoki Perskiej, ale także na możliwość wystąpienia demonstracji i protestów w samym kraju. "Sytuacja wewnętrzna w Nepalu pozostaje napięta. Problemem pozostaje pospolita przestępczość" - podkreśla MSZ. Na stronie internetowej resortu można przeczytać, że w całym Nepalu należy liczyć się z możliwością niepokojów społecznych, zamieszek ulicznych oraz strajków generalnych. W ostatnim czasie dochodziło tam do starć pomiędzy zwolennikami różnych sił politycznych, co paraliżowało codzienne życie.

MSZ zwraca także uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Bangladeszu. Podróżującym do tego kraju zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. "Bangladesz jest państwem zagrożonym terroryzmem; w przeszłości dochodziło do ataków w centrum Dhaki, w miejscach popularnych wśród cudzoziemców" - przypomina resort.

Apel o rejestrację w systemie Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezmiennie apeluje do wszystkich podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz , co pozwala na szybszy kontakt i udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zmiany w ruchu lotniczym

